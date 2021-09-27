Сэкономить 2,5 миллиона: плюсы и минусы ипотеки от застройщика

Из-за привлекательных условий по ипотеке от застройщика можно не заметить подвохов, которые могут осложнить жизнь тем, кто погнался за выгодой. Рассказываем, с какими трудностями могут столкнуться заемщики.

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Ипотека от застройщика представляет собой кредит, который застройщик предлагает оформить у своего банка-партнера. При этом предлагаются низкие процентные ставки, отсутствие первоначального взноса, упрощенная процедура подачи документов, отсрочка выплат по кредиту. Такая ипотека распространяется только на квартиры в новостройках и приобрести с ее помощью квартиру на «вторичке», частный дом или участок за городом нельзя.

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Так сколько же можно сэкономить при оформлении ипотеки от застройщика? В качестве примера «Циан.Журнал» предлагает рассмотреть предложение от группы «Самолет». Ставка составляет 2,99%, ее размер остается неизменным на протяжении всего срока кредитования. Если квартира стоит 5 млн рублей, первоначальный взнос составляет 30% (1,5 млн рублей) и срок ипотеки - 20 лет, то ежемесячный платеж по кредиту составит 20,9 тысячи рублей. Переплата составит 1,2 млн рублей. По стандартной программе ипотеки со ставкой 8,29% годовых при тех же цене, размере первоначального взноса и сроке погашения кредита ежемесячный платеж составит уже 29,9 тысячи рублей, а переплата — 3,7 млн рублей. Так, экономия с субсидированной ипотечной программой составляет более 2 млн рублей.

На что обратить внимание

Клиентов привлекает отсутствие первоначального взноса, однако зачастую банки повышают процентную ставку по кредиту, предупреждает портал «Сделано». Стоит отметить, что оформление ипотеки без первоначального взноса сумма кредита и размер ежемесячных платежей автоматически увеличиваются.

Что касается льготной ставки, то она часто распространяется не на весь период кредитования, а только на несколько месяцев или лет. Чтобы не упустить это из виду, необходимо внимательно читать договор.

Если заемщик утратит платежеспособность, работу или здоровье, при неисполнении обязательств по соглашению жилье могут отобрать. Кроме того, получатель ипотеки от застройщика рискует быть обманутым при банкротстве компании на стадии возведения дома.