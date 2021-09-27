Новая пенсионная реформа. Что нужно знать

24 сентября на совещании в Минфине обсуждалось предложение трансформации «замороженной» накопительной компоненты в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Как рассказал источник «Коммерсанта», ведомство поддержало предложение. Подробнее о новой схеме читайте на «Рамблере».

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По словам собеседников издания, участники встречи поддержали введение системы гарантирования прав участников добровольных программ. Эта схема предполагает, что в «тело» гарантирования включается не только сам взнос, но и инвестиционный доход. Это приближает систему к банковской. При сроке более 20 лет проценты могут составлять до половины пенсионного капитала, поэтому отсутствие такой защиты снижает привлекательность пенсионных программ, говорят авторы проекта.

Судьба замороженных накоплений

Накопительная часть пенсии «заморожена» с 2014 года. По словам источников, Минфин согласился трансформировать ее в НПО с едиными правилами. Ранее предлагалось несколько вариантов, как именно это сделать. Министр финансов Антон Силуанов одобрил идею, известную под названием «План Б», которую год назад также одобрила и направила на доработку глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По схеме первоначальный взнос, переведенный из системы обязательного пенсионного страхования, превращается в неснижаемый остаток. На дальнейшие взносы граждан стимулируют различными способами, в том числе налоговыми вычетами, софинансированием и стартовыми бонусами. Все эти меры в стадии обсуждения. Изначально речь шла о вычете в 6%, софинансировании только для молодежи и бонусах для людей с «нулевыми счетами», только вступающих в программу. Силуанов предлагает дифференцировать софинансирование в зависимости от доходов.

При этой схеме накопительная часть из собственности государства превращается в собственность граждан. Перевод в НПО будет базироваться на договорных отношениях с НПФ. а перевод средств из одного негосударственного пенсионного фонда в другой будет похож на смену банка по депозиту: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с другим с переводом средств в безналичной форме.

Вопрос, что делать с накоплениями, находящимися в Пенсионном фонде России, остается открытым.

Окончательное решение по внедрению схемы будет приниматься на уровне правительства «и выше», сказали собеседники издания.

Возможен «план С»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что сумма накопительных пенсий россиян — около 4,5 трлн рублей.

«Накопительный компонент большой, он составляет половину наших резервов фонда благосостояния. Эти средства должны приносить пользу стране и гражданам», — подчеркнул он.

Он отметил, что новая система должна включать такие компоненты добровольного пенсионного страхования, как наследуемость, добровольность, зачет всех средств, которые были до этого включены в государственную пенсионную систему, мотивирование с помощью дополнительного налогового вычета. Это пожелания как законодателей, так и участников системы, сказал сенатор. При этом он подчеркнул, что «план Б» пока находится в стадии обсуждения. В дальнейшем может появиться «план С» и другие планы, заявил он Общественной службе новостей.

Мнение эксперта

Заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев назвал такие изменения позитивными для россиян. Замороженные накопления есть у 35 млн человек, напомнил он в разговоре с «Газетой.Ру».