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Банкам запретят навязывать россиянам страховки при выдаче кредитов

Lenta.ru
1 час назад

Банкам при кредитовании запретят навязать клиенту покупку страховки в определенной компании: требованием для одобрения банками страховки будет наличие у компании положительного рейтинга в одном из четырех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР). Проект постановления правительства готовит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщают «Известия».

Банкам не дадут навязывать россиянам страховки при кредите
Фото: ТАССТАСС

Принять проект постановления планируется до конца апреля 2022 года.

К страховщикам, не вошедшим в рейтинг, смогут выдвигать собственные требования по допуску. Отмечается, что при рефинансирования займа гражданин сможет оставить прежний полис. Россияне также смогут менять организацию, если в другой предложат более привлекательные условия. Таким образом, потребитель получит возможность самостоятельно выбирать страховую компанию, учитывая лишь наличие положительного рейтинга.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка (ЦБ), регулятор поддерживает инициативы ФАС. Предложения службы обсуждают и в Минфине. В Минэкономразвития также рассматривают инициативу.

Ранее консультант Ольга Трофименко раскрыла способы выбрать банки для займов под самые низкие проценты. Финансист посоветовала заемщикам в первую очередь обратиться в банк, услугами которого они пользуются чаще всего. «Это могут быть "зарплатные" банки, "дебетовые" банки или те, где у вас есть кредитная карта. Там ставка по кредиту может оказаться на пять-семь процентов ниже среднерыночной», — поделилась Трофименко.

Личный счет,Компании,Минэкономразвития,ФАС,Минфин,газета "Известия",
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