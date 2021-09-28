Банкам не дадут навязывать россиянам страховки при кредите

Банкам при кредитовании запретят навязать клиенту покупку страховки в определенной компании: требованием для одобрения банками страховки будет наличие у компании положительного рейтинга в одном из четырех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР). Проект постановления правительства готовит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщают «Известия».

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Принять проект постановления планируется до конца апреля 2022 года.

К страховщикам, не вошедшим в рейтинг, смогут выдвигать собственные требования по допуску. Отмечается, что при рефинансирования займа гражданин сможет оставить прежний полис. Россияне также смогут менять организацию, если в другой предложат более привлекательные условия. Таким образом, потребитель получит возможность самостоятельно выбирать страховую компанию, учитывая лишь наличие положительного рейтинга.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка (ЦБ), регулятор поддерживает инициативы ФАС. Предложения службы обсуждают и в Минфине. В Минэкономразвития также рассматривают инициативу.