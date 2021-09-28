Как увеличить доход с накопительных счетов: 2 лайфхака

Летом 2021 года спрос на накопительные счета вернулся, они стали реальной альтернативой срочным вкладам. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Как заявил изданию директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, накопительные счета предоставляют большую свободу управления размещенными средствами, чем классические депозиты.

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Отмечается, что ключевым преимуществом счета-копилки является возможность пополнять и снимать деньги когда угодно. Ограничений по сумме нет. Среди других плюсов – начисление дохода по накопительному счету происходит ежемесячно, а в отдельных случаях – каждый день. Напомним, что накопительные счета входят в систему страхования вкладов. При разорении банка государственная корпорация АСВ направит клиенту всю сумму до 1,4 млн рублей.

«Накопительный счет совмещает в себе максимальную ставку при совершении покупок по карте и удобство снятия или перевода денежных средств. Продукт хорошо использовать для достижения финансовых целей, например, для того, чтобы накопить на путешествие или новую технику», — заявила изданию начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

Среди недостатков накопительных счетов - необходимость сохранять определенный минимальный остаток на счете или совершать по карте покупки на конкретную сумму. Также банки могут в одностороннем порядке поменять условия доходности.

Некоторые кредитные организации прибегают к маркетинговым уловкам. В частности, в рекламе ими предлагается одна ставка, а через два-три месяца без информирования она снижается на 0,5–1,5%. При обнаружении такого «сюрприза» можно действовать двумя способами.

Первый. Можно в последний календарный день месяца открыть в своем банке новый накопительный счет, перевести на него все средства со старого счета, после чего последний необходимо закрыть. У клиента будет снова гарантированная повышенная ставка по новому накопительному счету на протяжении двух-трех месяцев.

Второй способ более радикальный: закрыть счет и перевести средства на счет-копилку в другой банк, который предлагает более выгодные условия.