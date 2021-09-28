Россиян припугнули массовым выселением из квартир

В ближайшем будущем россиян ожидают проблемы с обслуживанием своих долгов по ипотеке. Об этом заявил российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как отметил эксперт, не исключено, что на российском рынке недвижимости образуется «пузырь», который когда-нибудь лопнет. В таком случае удар придется на российские банки, которые прокредитовавали как девелоперов, так и покупателей строящегося жилья.

Из-за необходимости компенсировать выпадающие доходы банки могут начать требовать под различными предлогами скорее вернуть средства. Это касается тех, кто вносит неполные платежи или делает это с опозданием. Также банки могут заявить, что человек сам не проживает в залоговой квартире, а сдает ее в аренду.

Все это может привести к тому, что ипотечников начнут выселять, явление может стать массовым, считает Делягин. Если на рынке недвижимости наступит кризис, решившихся оформить ипотеку ожидают большие финансовые проблемы, так как это отразится на их работе и зарплате.