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Россиян припугнули массовым выселением из квартир

В ближайшем будущем россиян ожидают проблемы с обслуживанием своих долгов по ипотеке. Об этом заявил российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

Россиян припугнули массовым выселением из квартир
Фото: ТАССТАСС

Как отметил эксперт, не исключено, что на российском рынке недвижимости образуется «пузырь», который когда-нибудь лопнет. В таком случае удар придется на российские банки, которые прокредитовавали как девелоперов, так и покупателей строящегося жилья.

Из-за необходимости компенсировать выпадающие доходы банки могут начать требовать под различными предлогами скорее вернуть средства. Это касается тех, кто вносит неполные платежи или делает это с опозданием. Также банки могут заявить, что человек сам не проживает в залоговой квартире, а сдает ее в аренду.

Все это может привести к тому, что ипотечников начнут выселять, явление может стать массовым, считает Делягин. Если на рынке недвижимости наступит кризис, решившихся оформить ипотеку ожидают большие финансовые проблемы, так как это отразится на их работе и зарплате.

Выселение за неуплату: Будут ли изымать единственное жильё у россиян-должников

Опрошенные РИА Недвижимость эксперты ранее заявили, что процедура по изъятию квартиры у должника может начаться уже спустя три месяца неплатежей по ипотеке. По словам главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, подход банков к процедуре взыскания долгов по ипотеке разный, однако в среднем отсутствие платежей в течение трех месяцев подряд является основанием для передачи дела в суд для взыскания.

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