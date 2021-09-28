Собянин приготовил новое поощрение для пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить срок выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье» для вакцинированных пенсионеров до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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«Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 декабря 2021 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, программа будет действовать с 23 июня по 31 декабря 2021 года (ранее – по 1 октября 2021 года)», – сказано в сообщении.

Подарочные наборы полагаются гражданам старше 65 лет, которые в указанный период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью пройдут вакцинацию. Принять участие в программе могут и те, кто прошел повторную вакцинацию в этот период.

«С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 180 тысяч московских пенсионеров», – сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В состав набора включены пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активные добавки (омега-3 и витамин D3), набор косметики для ухода за кожей, зубная паста и щетка, антибактериальные гели и набор медицинских масок.

Для получения набора необходимо прийти в любой пункт вакцинации, предъявить паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации или QR-код в электронном или бумажном варианте. Получить коробку «С заботой о здоровье» можно до 1 марта 2022 года.