Собянин приготовил новое поощрение для пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить срок выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье» для вакцинированных пенсионеров до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
«Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 декабря 2021 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, программа будет действовать с 23 июня по 31 декабря 2021 года (ранее – по 1 октября 2021 года)», – сказано в сообщении.
Подарочные наборы полагаются гражданам старше 65 лет, которые в указанный период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью пройдут вакцинацию. Принять участие в программе могут и те, кто прошел повторную вакцинацию в этот период.
«С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 180 тысяч московских пенсионеров», – сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
В состав набора включены пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активные добавки (омега-3 и витамин D3), набор косметики для ухода за кожей, зубная паста и щетка, антибактериальные гели и набор медицинских масок.
Для получения набора необходимо прийти в любой пункт вакцинации, предъявить паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации или QR-код в электронном или бумажном варианте. Получить коробку «С заботой о здоровье» можно до 1 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали продавать прививочные туры за границу. Путешественники смогут сделать прививку от коронавируса признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами. Российские препараты пока не включили в этот список.