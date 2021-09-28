Усадьбы чиновников предложили отдавать льготникам

Совет при президенте России по совершенствованию гражданского законодательства выступил с предложением отдавать многодетным семьям роскошное жилье, которое изымают у чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщает «Российская газета».

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Как отмечается, на отзыв в совет направили пакет законопроектов для продажи роскошной недвижимости чиновников на торгах. Под понятие «роскошный» попадают дома и квартиры площадью более 100 квадратных метров и стоимостью в два и более раз выше средней цены жилья по конкретному региону.

В настоящее время такие объекты направляют в жилищный фонд социального использования. Издание сообщает, что в них можно расселить очередников, но, по мнению сторонников продажи роскошной недвижимости на торгах, льготники не нуждаются в таком жилье из-за дорогостоящего содержания.

В Совете при президенте РФ по совершенствованию законодательства высказали другую точку зрения. Там считают, что просторные квартиры подошли бы многодетным семьям. При этом в изъятых усадьбах предложили открывать школы, детские сады и дома творчества.

Борьбу с коррупцией можно было бы считать успешной, если бы большему числу очередников начали отдавать роскошное жилье, полагают опрошенные изданием эксперты.