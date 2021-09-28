Что будет с курсом рубля в октябре. Мнение эксперта

«Главный фактор - это рост цен на сырье. Цены на газ в Европе превысили 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, и нефть около 80 долларов. Вполне вероятна краткосрочная техническая коррекция в ценах, но в долгосрочной перспективе цены, скорее всего, продолжат расти, так как в прошлые годы сырьевые проекты были недоинвестированы. Этот фактор будет помогать рублю, так же как и высокие процентные ставки в России», — заявил Суверов.