Что будет с курсом рубля в октябре. Мнение эксперта

Главным фактором, который будет оказывать влияние на курс рубля, в октябре станет рост цен на углеводороды. Такое мнение в беседе с «Рамблером» высказал инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
«Главный фактор - это рост цен на сырье. Цены на газ в Европе превысили 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, и нефть около 80 долларов. Вполне вероятна краткосрочная техническая коррекция в ценах, но в долгосрочной перспективе цены, скорее всего, продолжат расти, так как в прошлые годы сырьевые проекты были недоинвестированы. Этот фактор будет помогать рублю, так же как и высокие процентные ставки в России», — заявил Суверов.
Вместе с тем эксперт рассказал о рисках, которые могут негативно повлиять на курс национальной валюты.
«Есть риски, связанные с геополитикой. Например, с тем, что возможно принятие новых санкций в отношении госдолга. Также ФРС может начать более активно сворачивать монетарные стимулы. Замедление в Китае на фоне проблем Evergrande и других застройщиков. Поэтому эти риски не дадут рублю сильно укрепиться даже при высокой стоимости нефти», — добавил специалист.
По словам Суверова, в октябре возможно укрепление национальной валюты до уровня 72 — 72,5 рубля за доллар.
Ранее доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский назвал валюты, на рост которых можно рассчитывать этой осенью. По его словам, это чешская крона, новозеландский доллар и швейцарский франк.