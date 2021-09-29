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2 причины, из-за которых нельзя снимать все деньги с карты

Лера Букина
1 час назад

Опустошение банковских карт и использование только наличных для всех необходимых транзакций является большой ошибкой. Убеждение в этом высказал российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам Делягина, такой подход является проигрышным и невыгодным с учетом современных реалий. Человек в результате может столкнуться с различными проблемами. Граждане должны показывать, что они не прячут свои доходы и расходы от государства, поэтому разумно оставлять деньги хотя бы на одной карте.

Тотальный контроль над банковскими картами. Что думают люди

Ситуация, при которой деньги на карте появляются всего на несколько минут в месяц, да еще и в один и тот же день, приблизительно в одно и то же время, после чего исчезают, может привлечь внимание надзорных органов. Они могут сделать вывод, что человек причастен к отмыванию денег, предупреждает эксперт.

Также Делягин заявил, что при отсутствии истории транзакций по банковским картам могут отказать в кредите.

Ранее в сентябре стало известно, что в ЦБ намерены усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Там считают, что данная мера поможет бороться с мошенничеством.

Личный счет,Видео,Михаил Делягин,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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