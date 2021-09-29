2 причины, из-за которых нельзя снимать все деньги с карты

Опустошение банковских карт и использование только наличных для всех необходимых транзакций является большой ошибкой. Убеждение в этом высказал российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам Делягина, такой подход является проигрышным и невыгодным с учетом современных реалий. Человек в результате может столкнуться с различными проблемами. Граждане должны показывать, что они не прячут свои доходы и расходы от государства, поэтому разумно оставлять деньги хотя бы на одной карте.

Ситуация, при которой деньги на карте появляются всего на несколько минут в месяц, да еще и в один и тот же день, приблизительно в одно и то же время, после чего исчезают, может привлечь внимание надзорных органов. Они могут сделать вывод, что человек причастен к отмыванию денег, предупреждает эксперт.

Также Делягин заявил, что при отсутствии истории транзакций по банковским картам могут отказать в кредите.