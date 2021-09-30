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Правила использования маткапитала предложили изменить в России

Елена Прошина
1 час назад

Счетная палата России предложила снять ограничения по срокам использования материнского капитала. Причиной такого решения назвали актуальность запроса населения в этом направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результат проверки использования федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского капитала.

Правила использования маткапитала предложили изменить в России
Фото: ТАССТАСС

Сейчас период использования денежных средств материнского капитала составляет три года. Этот срок планируют расширить.

Ольга Баталина, заместитель министра труда и социальной защиты России, заявила, что материнский капитал — одна из ключевых мер поддержки семей с детьми. Именно поэтому правительство России, Пенсионный фонд и министерство труда и социальной защиты непрерывно ищут способы усовершенствовать этот инструмент.

Специалисты Счетной палаты РФ заявили, что это решение затронуло бы около полутора миллиона человек.

По действующим правилам до исполнения ребенку трех лет средства материнского капитала можно тратить на первоначальный взнос, товары и услуги для детей-инвалидов, погашение основного долга и процентов по ипотеке, дошкольное образование и присмотр за детьми. Однако их нельзя потратить на накопительную пенсию матери или улучшение жилищных условий.

Личный счет,Ольга Баталина,Счетная палата,Минтруд,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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