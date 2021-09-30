Правила использования маткапитала предложили изменить в России

Счетная палата России предложила снять ограничения по срокам использования материнского капитала. Причиной такого решения назвали актуальность запроса населения в этом направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результат проверки использования федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского капитала.

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Сейчас период использования денежных средств материнского капитала составляет три года. Этот срок планируют расширить.

Ольга Баталина, заместитель министра труда и социальной защиты России, заявила, что материнский капитал — одна из ключевых мер поддержки семей с детьми. Именно поэтому правительство России, Пенсионный фонд и министерство труда и социальной защиты непрерывно ищут способы усовершенствовать этот инструмент.

Специалисты Счетной палаты РФ заявили, что это решение затронуло бы около полутора миллиона человек.