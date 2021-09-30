Цены на путевки в октябре взлетят в разы

В октябре ожидается резкий спрос на путешествия, связанный в первую очередь со школьными каникулами, и увеличение цен на путевки. Об этом URA.RU заявила представитель турфирмы «Планета».

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«Октябрь достаточно популярный месяц. Плюс в этот месяц будут еще школьные каникулы. Стоимость туров в разы увеличивается, потому что идет большой спрос», - пояснила она.

По данным турагентства, сейчас самыми популярными направлениями являются Турция и Египет, также спросом пользуются Мальдивы.

При этом популярность российских курортов упала. В компании объяснили это тем, что для заселения в отели Краснодарского края теперь нужно обязательно вакцинироваться.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев для предотвращения распространения коронавируса объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.