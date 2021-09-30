Россиян с вкладами предупредили о рисках остаться без соцвыплат

Держатели банковских карт рискуют лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ в случае превышения установленного минимума доходов. Ветераны труда также могут остаться без выплат, заявил агентству «Прайм» младший партнер Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис.

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«Минтруд разработал правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Выплаты одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Это означает, что при их назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости», — подчеркнул юрист.

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Эксперт уточнил, что в ходе оценки нуждаемости семьи за основу будут брать такие критерии, как наличие объектов недвижимости, движимого имущества, а также вкладов в банках. По словам Крауялиса, сумма вкладов на семью не должна превышать 10 прожиточных минимумов в регионе. Также учитывают проценты, полученные по этим банковским вкладам. Пособия можно лишиться, если доход по банковским вкладам семьи за год превысит один прожиточный минимум, уточнил Крауялис.

Информацию о всех счетах клиентов банки направляют в ФНС. Если после назначения выплаты пособия ведомство обнаружит, что гражданин имел вклад и доход по вкладу, которые превышают установленный минимум, то это будет расцениваться как незаконное получение социальных выплат, пояснил юрист. В таком случае все полученные средства могут быть взысканы с гражданина в судебном порядке, отметил Крауялис.

Также гражданина могут лишить и субсидий на оплату коммунальных услуг. При назначении субсидий учитываются как зарплата, получаемые алименты, различные пособия и пенсия, так и проценты по банковским вкладам. Они также являются доходом, пояснил эксперт.

«Важно также и то, что в расчете нуждаемости учитываются доходы до вычета налогов», — заявил Крауялис.

Он также отметил, что в ряде регионов выплаты ветеранам труда полагаются исключительно малообеспеченным гражданам, чей доход не превышает установленного значения. В этом случае тоже учитывают доходы в виде процентов по банковским вкладам, пояснил эксперт.