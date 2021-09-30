Как получить деньги из пенсионных накоплений. Инструкция

Некоторые россияне могут получить единовременно все свои пенсионные накопления, но не все знают о такой возможности. Как это сделать — читайте в инструкции «Рамблера».

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Кто может получить

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Претендовать на такую выплату могут все, кто родился позже 1967 года и имеет пенсионные накопления. Также получить все пенсионные накопления единовременно смогут мужчины, родившиеся с 1953 по 1966 года, и женщины, родившиеся с 1957 по 1966 годы, если они официально работали в период 2002-2004 годов, и с официальной зарплаты платились взносы в Пенсионный фонд России, а также участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Как получить выплату

Выплаты производит как ПФР, так и негосударственные пенсионные фонды, в зависимости от того, где формировались накопления. Порядок выплаты устанавливается правительством.

Когда можно обратиться за выплатой

Подать заявление можно в любой момент после наступления подходящего возраста. После вступления в силу новых законов о пенсии этот возраст не изменился, право на выплату по-прежнему наступает в 55 лет у женщин и в 60 лет — у мужчин.

Другие выплаты

Пенсионеры также имеют могут получить другие выплаты. Так, по указу президента России Владимира Путина блокадники и люди, награжденные за оборону Ленинграда, получат по 50 тыс. рублей. Это касается как россиян, так и тех, кто проживает в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.

Некоторые регионы установили разовые выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Известно, что в Ненецком округе сумма доплаты составит 10 тыс. рублей, но получат ее не все, а только те, кто проработал в регионе не менее 15 лет. В Ямало-Ненецком автономном округе мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет получат ежегодную выплату в 1038 рублей. В Челябинской области все пенсионеры получат по 700 рублей, в Рязанской области выплатят по 500 рублей людям старше 90 лет. Все эти надбавки начисляются автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Получить информацию о выплатах в своем регионе можно через местное отделение ПФР.

До 1 октября можно подать заявление о замене набора социальных услуг (НСУ) денежным эквивалентом. В набор входят три услуги: бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Отказаться можно как от всех сразу, так и от части. Стоимость полного НСУ с февраля 2021 года составляет 1211,66 рублей. Подать заявление можно лично через отделение Пенсионного фонда или МФЦ или в электронной форме — через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Тем, кто уже получает деньги вместо услуг, выплата продлевается автоматически, новое заявление потребуется только если решение изменилось, и пенсионер решил снова получать льготы в натуральной форме, а не деньгами.

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