Россияне назвали деньги главной причиной стресса

Финансовые вопросы заставляют 76% российских мужчин и 80% женщин испытывать тревожность, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

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В опросе приняли участие 1500 жителей крупных городов России старше 20 лет.

«Деньги – одна из главных причин стресса для опрошенных россиян. Так, 76% мужчин и 80% женщин сказали, что испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов постоянно или время от времени», — отмечается в исследовании.

Лишь 3% женщин и 6% мужчин никогда не испытывают беспокойства из-за денег. Остальные участники опроса редко переживают по этому поводу. Согласно результатам исследования, мужчины больше склонны испытывать стресс из-за мысли о пропущенных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке, чем женщины. 85% опрошенных мужчин заявили, что это главный связанный с деньгами фактор тревоги. Среди женщин этот показатель составляет 78%.