Россияне назвали деньги главной причиной стресса

Финансовые вопросы заставляют 76% российских мужчин и 80% женщин испытывать тревожность, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
В опросе приняли участие 1500 жителей крупных городов России старше 20 лет.
«Деньги – одна из главных причин стресса для опрошенных россиян. Так, 76% мужчин и 80% женщин сказали, что испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов постоянно или время от времени», — отмечается в исследовании.
Лишь 3% женщин и 6% мужчин никогда не испытывают беспокойства из-за денег. Остальные участники опроса редко переживают по этому поводу. Согласно результатам исследования, мужчины больше склонны испытывать стресс из-за мысли о пропущенных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке, чем женщины. 85% опрошенных мужчин заявили, что это главный связанный с деньгами фактор тревоги. Среди женщин этот показатель составляет 78%.
Ранее сообщалось, что 61% граждан России мечтают о повышении своих доходов в 2-3 раза. К такому выводу пришли авторы исследования банка «Открытие». Опрос также показал, что каждый пятый респондент хотел бы увеличить свой заработок в 5-7 раз, а еще 16% - в 10-20 раз.