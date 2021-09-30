Как ускорить назначение пенсии: разъяснение ПФР

Работодатель может помочь ускорить процедуру назначения пенсии сотрудника, направив в территориальные органы ПФР заявление о назначении страховой пенсии, выплаты и доставке пенсии застрахованным. Для этого требуется письменное согласие работников. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР) по Курской области.

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«Также работодатель может направить в электронном виде по защищенным каналам связи заявление и иные необходимые для назначения пенсии документы в территориальные органы ПФР с их заверением усиленной квалифицированной электронной подписью», — пояснили в Пенсионном фонде.

Если это сделать, оформление пенсии будет менее длительным. Работодатель формирует пакет документов в электронном виде заблаговременно. При необходимости предоставить дополнительную информацию о стаже или зарплате сотрудника уведомят об этом через работодателя должен будет уведомить об этом сотрудника и помогут в получении недостающих документов.

Кроме того, через работодателя можно подать заявление на назначение страховой пенсии.