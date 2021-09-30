Как просить о повышении зарплаты. 6 лайфхаков от эксперта

Пандемия и рост инфляции заставили многих россиян пересмотреть свои расходы и начать экономить. Но, возможно, стоит просто начать больше зарабатывать? "Рамблер" поговорил с руководителем проекта Vacancy.ru Аленой Владимирской и записал ХХ советов работникам, желающим добиться улучшения оплаты своего труда.

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1 Прежде всего, стоит понять, могут ли вам эту прибавку дать. И тут два основных вопроса - стоите ли вы столько, сколько вы хотите, и готова ли компания дать вам эти деньги?

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Для того, чтобы определиться с размером зарплаты, на которую вы можете рассчитывать, надо сходить на несколько собеседований в другие компании и отталкиваться в своих пожеланиях на нынешней работе от предложенной там суммы.

«Никто не скажет лучше, чем свободный рынок. Соответственно, у вас будет выбор - просить себе повышение заработной платы, имея четкий ориентир, на который вы можете рассчитывать, либо же просто сменить место работы. В любом случае, вы прибавите в деньгах либо на текущем, либо на новом месте», - говорит Владимирская.

2 Не блефовать. Эксперт предостерегает: ни в коем случае не следует выдумывать несуществующий оффер, поскольку текущий работодатель, по тем или иным причинам, может быть не против расстаться с вами.

«В ответ вы можете услышать искренние или не очень поздравления от нынешнего руководства. Скажут: "Поздравляем, мы, к сожалению, зарплату тебе повысить не можем, так что удачи"», - предупредила она.

3 Воспользоваться помощью профессионалов. В случае, если соискатель не хочет или не может ходить на собеседования, то можно обратиться к разного рода аналитике по рынку, которую сейчас предоставляет довольно много компаний.

«Можно создать запрос, в том числе и у нашей компании, где вам дадут информацию о том, на что вы можете рассчитывать. Достаточно часто выясняется, что люди переоценивают свою рыночную стоимость до обращения к аналитикам», - уточняет Владимирская.

4 Не ссылаться на личные причины. Эксперт не рекомендует обращаться к руководству с запросом на повышение заработной платы, ссылаясь на личные обстоятельства: ипотеку, рождение ребенка, простое недовольство своим финансовым положением.

«В большинстве случаев это вещи, не зависящие от работодателя. Когда вы шли брать ипотеку или рожать второго ребенка, то у него вы не спрашивали», - уточняет она.

5 Ссылка на объективные оценки. Лучшими аргументами в разговоре с начальством, по словам Владимирской, будет подкрепленная какими-либо данными информация об изменении рынка и ссылка на ваши собственные достижения на рабочем месте.

«Если вам есть, что предъявить, то нужно ставить вопрос о том, что ваша конкретная деятельность увеличивает выручку компании, что никак не отражается на ваших личных доходах. Это самый верный путь», - говорит специалист.

6 Не торопить начальника. Эксперт советует обратить внимание на то, что решение о повышении зарплаты, как правило, не принимается одномоментно, так как большинству руководителей среднего звена приходится согласовывать увеличение бюджетов у вышестоящего начальства. Лучше всего заранее оговорить сроки принятия этого решения.

«Когда вы идете на такие вещи, вы должны понимать, что иногда работодатель вообще не может поднять зарплату по чисто экономическим причинам. Достаточно часто это надо согласовывать, выбивать бюджет. Я советую всегда обсуждать срок, в течение которого вам могут поднять зарплату, не надо говорить "вот сейчас", но часто вопрос может подвиснуть. Я считаю, что уместно обговаривать срок в месяц или около того», - отмечает Владимирская

Опрошенные порталом "Работа.Ру" респонденты мужского пола рассказали, то хотели бы зарабатывать 128 тыс. 300 рублей, для женщин желаемая заработная плата оказалась существенно ниже - 87 тыс. 900 рублей.