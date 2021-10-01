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Дачникам рассказали, когда их могут оштрафовать за мусор

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

По закону дачники, которые являются владельцами или пользователями земельных участков, не должны допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов, рассказал агентству "Прайм" юрист "Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.

Юрист предупредил дачников о штрафах за мусор
Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»Алексей Куденко/РИА «Новости»

"На них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей", - рассказал Савельев.

Юрист уточнил, что если из-за скопления большого количества мусора на дачном участке произойдет порча земли, владельца могут оштрафовать на три-пять тысяч рублей. Савельев также напомнил, что сейчас на территории России действуют единые правила противопожарной безопасности, которые регламентируют в том числе сжигание мусора на даче.

Разведение костров и использование открытого огня в неустановленных местах может привести к административной ответственности - штрафу от двух до пяти тысяч рублей. Ранее россиянам рассказали, в каких случаях их могут оштрафовать за заготовки на зиму.

Личный счет,Сергей Савельев,
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