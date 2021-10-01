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Повышение зарплат в октябре: кому и на сколько

Лера Букина
43 минуты назад

В октябре части россиян проиндексируют зарплаты, заявила агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Также она рассказала, какие пособия и выплаты будут индексированы в 2022 году.

Повышение зарплат в октябре: кому и на сколько
Фото: ТАССТАСС

С 1 октября повысят оклады военнослужащим. Повышение зарплаты военным на 3,7% власти было заложено в трехлетнем проекте бюджета на 2021-2023 годы.

Кроме того, с 1 октября проиндексируют зарплаты бюджетников. Размер индексации в большинстве случаев устанавливают на региональном уровне, но он не может быть меньше федерального.

В 2021 году не у всех будет один и тот же требуемый уровень повышения.

«Для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6%. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8%», — подчеркнула Финогенова.

Она напомнила, что с 1 октября практически все детские пособия, а также пособия женщинам по беременности и родам, уходу за ребенком и пособия по безработице будут зачислять на карту «Мир». При отсутствии данной карты деньги поступят на банковский счет. Забрать их можно двумя способами: либо лично в кассе банка, либо через почтовый перевод.

Ранее стало известно, что 28% россиян хотели бы получать больше 30-50%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру». Только 4% опрошенных назвали уровень своей зарплаты справедливым.

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