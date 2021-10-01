Как проиндексируют пенсии в ближайшие три года

Правительство внесло в Госдуму предложения по увеличению пенсий в ближайшие три года.

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С 1 января 2022 года размер страховых пенсий может вырасти на 5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, а с 1 января 2024 года – на 5,5%. Об этом говорится в проекте бюджета ПФР на период до 2024 года.

Что касается социальных пенсий, то они будут и дальше ежегодно увеличиваться с 1 апреля. В 2022 году их предлагают проиндексировать на 7,7%, в 2023 году – на 2,5%, а в 2024 году – на 9,9%.

С 1 января 2022 года пенсионный коэффициент предлагают повысить до 104,69 рубля, в 2023 году – до 110,55 рубля и в 2024 году – до 116,63 рубля. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% с 1 января 2022 года составит 6 401 рубль 10 копеек.

Средний размер страховых пенсий в следующем году будет превышать 18,5 тысячи рублей. А средний размер социальной пенсии будет приближен к 11 тысячам рублей в месяц.

В 2022 году среднегодовой размер накопительной пенсии составит 2 050 рублей, в 2023 году – 2 172 рубля, в 2024 году – 2 294 рубля. Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2022 году достигнет 2 298 рублей, в 2023 году – 2 499 рублей, в 2024 году – 2 701 рубль.