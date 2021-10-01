Во что инвестировать новичку на фондовом рынке

Число новичков на фондовом рынке ежегодно растет. Здесь можно зарабатывать даже с небольшим стартовым капиталом. Рассказываем, во что вложиться начинающим инвесторам.

Фото: ТАСС ТАСС

Акции

Видео дня

Инвестиция в акции представляют собой покупку маленькой доли в компании. Цена акции зависит от ее успехов или неудач. Многие из них выплачивают акционерам часть своей прибыли – дивиденды.

Любому новичку следует разобраться, как бизнес делает деньги, ознакомиться с отзывами о работе компании, изучить отчетность, читать новости. Прохождение обучения будет плюсом.

Для начала можно рассмотреть акции «голубых фишек», то есть компаний с многолетней историей , стабильно приносящих прибыль и выплачивающих дивиденды, советуют эксперты портала bigbankir.ru. При этом нужно уделить внимание диверсификации, то есть портфель должен состоять из бумаг компаний из разных стран и отраслей экономики. Например, можно держать одновременно акции технологичной компании и металлургической.

Облигации

Облигация схожа с долговой распиской. Инвестор отдает свои деньги в долг компаниям и правительствам под проценты на конкретный срок.

Облигацию можно продать другому инвестору до возврата долга и получить купонный доход (проценты) за период владения облигацией. Долговые бумаги выпускают государства, муниципальные учреждения и компании. При этом облигации являются менее рискованными, чем акции, а доходность по ним более стабильная. К основным рискам стоит отнести дефолт эмитента. Самые безопасные из них – облигации федерального займа (ОФЗ). Однако ставки по ним ниже, чем по муниципальным или корпоративным бумагам.

Стоит также принять во внимание то, что между ценами на облигации и процентными ставками есть обратная зависимость: когда процентные ставки понижаются, стоимость облигаций повышается и наоборот. Как отмечается на сайте bigbankir.ru, в 2021 году приобретать облигации со сроком погашения более 3 лет – рискованный шаг: можно застрять в инструменте с доходностью ниже рыночной.

Фонды

Инвестирование в паевой инвестиционный фонд (БПИФ, ETF) – оптимальный вариант для молодого инвестора. Паевые фонды (в переводе с английского Pie – пирог) объединяют деньги инвесторов и приобретают на них акции и/или облигации, после чего продают участникам кусочки этого «пирога». Это дает возможность каждому стать владельцем активов фонда пропорционально своим вложениям. Существуют два вида фондов: индексные и управляемые. Если первые следуют за популярными индексами, в частности, за S&P 500, то управляемыми фондами владеют профессионалы, что делает их комиссию выше. Новичку стоит обратить внимание на пассивных ETF с низкими комиссиями. Главным преимуществом ETF является диверсификация. Фонды вкладываются в разные рынки, инструменты и даже страны.

Что важно учесть

Выбор брокера – важнейший аспект для любого начинающего инвестора. Договор на брокерское обслуживание лучше всего заключать с крупной надежной компанией, у которой есть долгая история, и она пережила кризисы 2008 и 2014 годов, посоветовал агентству «Прайм» директор федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.