Тестирование инвесторов. Ответы на главные вопросы

C 1 октября 2021 года инвесторы, планирующие впервые использовать некоторые финансовые инструменты, будут обязаны сначала пройти короткое тестирование. Отвечаем на главные вопросы.

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Для чего это все?

Это требование Банка России. Таким образом регулятор хочет обезопасить начинающего инвестора от финансовых потерь. Успешная сдача подтвердит, что человек адекватно оценивает риск конкретного финансового инструмента и осознает свою ответственность.

Где я могу сдать тест?

Сдать тест можно на сайте брокера или в мобильном приложении перед первой сделкой, сообщает портал Sravni.ru.

За это нужно платить?

Нет. Это бесплатно для всех инвесторов.

Что будет, если я не сдам тест?

У тех, кто не сможет набрать нужного количества баллов с первого раза, будет возможность пересдать тест. Число пересдач неограниченно. Варианты ответов будут каждый раз новыми. При этом при недоборе нужного количества баллов с первого раза брокер все равно допустит вас к покупке, но с ограничениями – можно купить актив на 100 тысяч рублей. Сумма может быть выше, если стоимость одной ценной бумаги или лота составляет более 100 тысяч рублей.

Что можно купить без тестирования

Акции надежных компаний из котировальных списков бирж. Речь идет о ценных бумагах таких компаний, как «Башнефть», «Лукойл», «Газпром».

Простые облигации, то есть ценные бумаги без сложной структуры. Например, облигации «Сбербанка», «Роснефти», а также облигации федерального займа (ОФЗ).

Иностранные акции из индексов NASDAQ-100, S&P500 и Dow, британский FTSE и другие. Кроме того, можно купить ETF, входящие в котировальные списки Мосбиржи первого и второго уровней листинга, например FXMM и FXIT.

Паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ)

А можно не сдавать?