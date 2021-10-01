Тестирование инвесторов. Ответы на главные вопросы

C 1 октября 2021 года инвесторы, планирующие впервые использовать некоторые финансовые инструменты, будут обязаны сначала пройти короткое тестирование. Отвечаем на главные вопросы.
Это требование Банка России. Таким образом регулятор хочет обезопасить начинающего инвестора от финансовых потерь. Успешная сдача подтвердит, что человек адекватно оценивает риск конкретного финансового инструмента и осознает свою ответственность.
Сдать тест можно на сайте брокера или в мобильном приложении перед первой сделкой, сообщает портал Sravni.ru.
Нет. Это бесплатно для всех инвесторов.
У тех, кто не сможет набрать нужного количества баллов с первого раза, будет возможность пересдать тест. Число пересдач неограниченно. Варианты ответов будут каждый раз новыми. При этом при недоборе нужного количества баллов с первого раза брокер все равно допустит вас к покупке, но с ограничениями – можно купить актив на 100 тысяч рублей. Сумма может быть выше, если стоимость одной ценной бумаги или лота составляет более 100 тысяч рублей.
Если инвестор до 1 октября 2021 года уже покупал сложные финансовые продукты, то сдавать тест не нужно. В таком случае его уровень знаний рассматривается как достаточный.