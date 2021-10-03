Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Россиянам раскрыли секрет экономии на услугах ЖКХ

News.ruиещё 1
26 минут назад

Депутат Госдумы Роман Лябихов заявил URA.RU, что россияне могут платить за коммунальные услуги, не получая их, поэтому следует регулярно проверять квитанции по оплате услуг ЖКХ. По мнению парламентария, граждане также могут установить счетчики и использовать энергосберегающие лампы для снижения расходов по коммуналке.

В Госдуме дали советы по экономии на оплате ЖКХ
Фото: pixabaypixabay

Самое простое, что может сделать каждый гражданин, это установить счётчики, использовать энергосберегающие лампы. Также важно регулярно проверять по квитанции, какие услуги вы оплачиваете. Может выяснится, что фактически их не получая, вы за них платите, — посоветовал Лябихов.

Депутат отметил, что в случае, если гражданин не смог передать показания, а квитанция пришла по общедомовому тарифу, то можно оформить перерасчёт после снятия контрольных показаний. В случае возникновения спорных моментов Лябихов предлагает обращаться в территориальное отделение Госжилинспекции.

Ранее вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Кузнецов предупредил россиян, что к Новому году они могут столкнуться с подорожанием некоторых товаров из-за перебоев с поставками продукции из Китая. При этом, по мнению эксперта, цены поднимутся незначительно.

Личный счет,Недвижимость,Сергей Кузнецов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители