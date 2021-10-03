В Госдуме дали советы по экономии на оплате ЖКХ

Депутат Госдумы Роман Лябихов заявил URA.RU, что россияне могут платить за коммунальные услуги, не получая их, поэтому следует регулярно проверять квитанции по оплате услуг ЖКХ. По мнению парламентария, граждане также могут установить счетчики и использовать энергосберегающие лампы для снижения расходов по коммуналке.

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Самое простое, что может сделать каждый гражданин, это установить счётчики, использовать энергосберегающие лампы. Также важно регулярно проверять по квитанции, какие услуги вы оплачиваете. Может выяснится, что фактически их не получая, вы за них платите, — посоветовал Лябихов.

Депутат отметил, что в случае, если гражданин не смог передать показания, а квитанция пришла по общедомовому тарифу, то можно оформить перерасчёт после снятия контрольных показаний. В случае возникновения спорных моментов Лябихов предлагает обращаться в территориальное отделение Госжилинспекции.