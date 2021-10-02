В Госдуме назвали простые способы сэкономить на оплате ЖКХ

Депутат Госдумы Роман Лябихов посоветовал гражданам уменьшать размер платежей за коммунальные услуги, в том числе, с помощью энергосберегающих технологий. Его слова приводит URA.RU.

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«Самое простое, что может сделать каждый гражданин, это установить счетчики, использовать энергосберегающие лампы. Также важно регулярно проверять по квитанции, какие услуги вы оплачиваете. Может выяснится, что фактически их не получая, вы за них платите», — рассказал Лябихов.

Он также дал совет по снижению коммунальных расходов для людей, которые уезжали из дома в отпуск. По его словам, когда домовладелец по каким-либо причинам не мог какое-то передавать показания счетчиков снабжающей организации, у него есть возможность впоследствии произвести перерасчет платежей. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением для снятия контрольных показаний.

В случае, когда УК некорректно рассчитала платежи, завысив их, депутат рекомендует обратиться с жалобой в территориальное отделение Госжилинспекции.

Он рассказал, что установленные государством льготы по оплате услуг ЖКХ для инвалидов, пенсионеров, ветеранов труда и жителей крайнего Севера, также позволяют сэкономить на платежах за «коммуналку».

Кроме того, депутат высказал идею снижения платежей граждан за электричество, за счетденег, вырученных от продажи электроэнергии за границу страны.