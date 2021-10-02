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В ПФР назвали одно из условий для прибавки к пенсии

Елена Прошина
53 минуты назад

На повышенную пенсию могут рассчитывать родителям студентов до момента окончания учебного заведения. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР) по Москве и Московской родителям студентов.

В ПФР назвали одно из условий для прибавки к пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Родители, чьи дети обучаются на очных отделениях ВУЗов, могут претендовать на повышенный размер пенсии по старости и по инвалидности, напомнил ПФР. Прибавку к пенсии государство выплачивает до момента окончания ребенком учебного заведения, либо до достижения им возраста 23 лет. Доплата полагается и в случае обучения молодого человека в зарубежном высшем учебном заведении.

ПФР указал, что в 2021 году размер повышения фиксированной выплаты с учетом одного иждивенца установлен на уровне 2014 рублей 83 копейки.

Пенсионный фонд также напомнил, что родители-пенсионеры, чьим детям еще не исполнилось 18 лет, также имеют право на увеличенную пенсию вне зависимости от факта обучения несовершеннолетнего. Чтобы повышенная пенсия продолжала выплачиваться и по достижении ребенком 18 лет, родителям нужно будет подтвердить факт его поступления в учебное заведение и то, что он не трудоустроен, сообщили в ПФР.

Там пояснили, что перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, следующего за поступлением заявления в органы пенсионного обеспечения.

Кроме того, ПФР напомнил, что на получение повышенной пенсии в праве претендовать также и граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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