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Телефонные мошенники научились подделывать голоса родственников жертвы

Газета.Ru
46 минут назад

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новых уловках телефонных мошенников.

Телефонные мошенники научились подделывать голоса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, злоумышленники научились подделывать номера и голоса близких людей. Под видом попавшего в беду родственника аферисты просят перевести деньги на указанный счет. Будучи на пике волнения жертвы верят в происходящее и отправляют свои сбережения.

«Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера», — объяснил юрист «Вечерней Москве».

Мошенники стали чаще звонить россиянам от имени ЦБ

Соловьев добавил, что единственный способ защититься от аферистов — всегда относиться настороженно к любому звонку, сообщению и электронным письмам, особенно если речь идет о переводе денег.

Личный счет,Иван Соловьев,Центральный банк России,
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