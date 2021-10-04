Юрист предупредил об опасности платежей с чужой карты

Оплата счетов и покупок чужой банковской картой считается нарушением закона. Пластиковая карта с именем конкретного пользователя — это собственность банка, который выпустил ее. Попытка воспользоваться чужой картой расценивается как мошенничество. Об этом пишет News.ru со ссылкой на агентство ПРАЙМ.

Как рассказал собеседник агентства, неприятные инциденты могут случиться, если клиент банка потерял свою карту. Сама карта при этом не является собственностью физического лица и принадлежит организации, выпустившей ее. Человек владеет только расчетным счетом, а карта — приложение к этому счету. Это означает, что если кто-то найдет чужую банковскую карту, то он не должен совершать по ней никаких операций. Находку необходимо отнести в банк.

Попытки воспользоваться чужой картой считаются противозаконными и могут повлечь уголовное наказание. Даже в случае бесконтактной оплаты современные средства видеонаблюдения позволяют установить время, место и личность человека, который пользуется чужой пластиковой картой. Преступника могут обвинить в мошенничестве, ему будет грозить до 5 лет лишения свободы.