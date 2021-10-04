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Юрист предупредил об опасности платежей с чужой карты

Елена Прошина
49 минут назад

Оплата счетов и покупок чужой банковской картой считается нарушением закона. Пластиковая карта с именем конкретного пользователя — это собственность банка, который выпустил ее. Попытка воспользоваться чужой картой расценивается как мошенничество. Об этом пишет News.ru со ссылкой на агентство ПРАЙМ.

Юрист предупредил об опасности платежей с чужой карты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал собеседник агентства, неприятные инциденты могут случиться, если клиент банка потерял свою карту. Сама карта при этом не является собственностью физического лица и принадлежит организации, выпустившей ее. Человек владеет только расчетным счетом, а карта — приложение к этому счету. Это означает, что если кто-то найдет чужую банковскую карту, то он не должен совершать по ней никаких операций. Находку необходимо отнести в банк.

Попытки воспользоваться чужой картой считаются противозаконными и могут повлечь уголовное наказание. Даже в случае бесконтактной оплаты современные средства видеонаблюдения позволяют установить время, место и личность человека, который пользуется чужой пластиковой картой. Преступника могут обвинить в мошенничестве, ему будет грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сбербанке стала доступной услуга получения кредита через банкоматы компании. Теперь зарплатные клиенты смогут получить от 30 тысяч до 5 млн рублей. Остальным доступна сумма до 3 млн рублей. Этот вид услуги предоставляется через банкоматы с сенсорным экраном.

Личный счет,Сбербанк России,
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