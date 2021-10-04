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Не хватает на еду: пенсионеры пожаловались на доход

Мария Иванова
28 минут назад

Около 40 процентов российских пенсионеров, принявших участие в опросе «ФедералПресс», рассказали, что получаемой пенсии им хватает только на еду. Об этом сообщается на сайте агентства.

Не хватает на еду: пенсионеры пожаловались на доход
Фото: ТАССТАСС

Еще 25 процентов респондентов заявили, что пенсионных выплат им не хватает даже на продукты.

Около восьми процентов опрошенных рассказали, что довольны размером пенсии. Четыре процента респондентов заявили, что с пенсии им удается откладывать на путешествия.

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По данным Росстата, летом средний размер пенсии в России достиг 15 802 руб. В сентябре глава Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова назвала минимальную пенсию, которая, по ее мнению, устроила бы пожилых людей,

Она заявила, что пенсионеры должны получать не меньше 30 тыс. рублей, чтобы «питаться по-человечески не самыми дешевыми продуктами», оплачивать коммунальные услуги и покупать необходимые лекарства.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка провел опрос, участники которого помогли вычислить средний размер идеальной пенсии для РФ, - 45,6 тыс. рублей.

Идеальная пенсия варьировалась от города к городу. К примеру, москвичам для комфортной жизни нужна пенсия в 65,1 тыс. рублей в месяц, жителям Владивостока - 57,1 тыс., петербуржцам - 55,4 тыс., а в Хабаровске хотят пенсию в 52,4 тыс. рублей. Самые скромные запросы у жителей Рязани: они считают, что смогут комфортно жить на пенсию в 38,5 тыс. рублей.

Личный счет,Ольга Маркова,Сбербанк России,ФедералПресс,
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