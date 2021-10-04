Покупка апартаментов станет дороже

Министерство финансов РФ предложило ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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В ведомстве таким образом хотят создать сложности для застройщиков апартаментов, чтобы они переориентировались на строительство жилого фонда, считает глава риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

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Из-за возврата НДС строительство апартаментов станет менее прибыльным, что заставит некоторых девелоперов переориентироваться на строительство квартир, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Если инициативу реализуют, цены на объекты повысятся примерно на 2–3%, убежден руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Однако ожидать, что апартаменты выровняются в цене с аналогичными жилыми помещениями, в существующих реалиях не стоит», — отметил он.

По словам риелтора, это связано с повышенными издержками при строительстве жилой недвижимости, связанными с социальной инфраструктурой.

Стоимость жилья увеличится непропорционально, считает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Цены регулирует рынок, и на фоне грядущей стабилизации они не могут увеличиваться, опережая спрос, указал он. Эксперт также высказал предположение, что сокращение объемов строительства апартаментов может еще больше усугубить дефицит предложения на рынке, что станет драйвером роста цен.

Рынок быстро отреагирует на изменение условий налогообложения застройщиков, считает первый заместитель генерального директора концерна «Крост» Марина Любельская. По ее мнению, количество сделок с апартаментами вырастет: все имеющиеся объемы могут раскупить до того, как примут новые правила. После этого апартаменты могут стать нерентабельными для инвесторов, прогнозирует Любельская.