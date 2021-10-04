Cамые популярные схемы обмана с недвижимостью

Число преступлений в сфере недвижимости продолжает расти. С целью завладеть жильем или получить деньги с покупателей мошенники представляются другими людьми, подделывают документы о собственности, доверенности и электронные подписи. В «Парламентской газете» рассказали, к каким схемам прибегают злоумышленники, и как не стать их жертвой.

Фото: ТАСС ТАСС

Продажа жилья от имени хозяина

Видео дня

Одним из самых распространенных способов обмана россиян при оформлении сделок с недвижимостью является продажа объектов от чужого имени, то есть мошенники выдают себя за хозяев квартиры. Во избежание этого рекомендуется детально проверять документы, которые закрепляют право собственности на жилье, договоры приватизации, дарения, участия в долевом строительстве. В Росреестре отмечают, что запрашивать необходимо именно оригиналы, так как ксерокопии легче подделать.

У продавца следует запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если права на квартиру передавались несколько раз за короткий срок, это повод насторожиться. Даже если одна из сделок в этом списке будет незаконной, можно потерять купленное имущество.

Обман с доверенностью

Также мошенники часто прибегают к махинациям с доверенностями на жилые объекты. В этой связи покупателям недвижимости следует заключать сделку с непосредственными собственниками. Для защиты от мошенничества гражданам советует подать в Росреестр заявление о запрете госрегистрации перехода прав на его жилье без личного участия собственника.

Онлайн-сделки

Участились случаи обмана в онлайн-сделках с продажей жилья. Мошенники научились подделывать электронные подписи. Однако усиленная квалифицированная подпись может быть использована только с согласия собственника, которое он заблаговременно направил в Росреестр. Следовательно, без разрешения владельца квартиры нельзя оформить переход собственности на квартиру на основании договора купли-продажи.

Поддельное завещание

Бывает, что мошенники подделывают завещание на квартиру, если собственник заранее не оформил наследство. В поддельном документе указывается человек, который не является родственником умершего хозяина жилья. Оспорить данный факт будет проблематично, если завещание было заверено недобросовестным нотариусом.

Условие о задатке

Продавец предлагает квартиру по привлекательной стоимости и настаивает на задатке. В договоре о задатке указывается, что сумму нельзя будет вернуть, если потенциальный покупатель сам отказался от сделки. Затем выясняются обстоятельства, которые «собственник» объекта скрыл. Они вынуждают претендента по собственной воле отказаться от приобретения жилья, при этом деньги остаются у мошенника.