Россияне за неделю потратили на покупку iPhone 13 годовой бюджет Великого Новгорода

С начала старта продаж iPhone 13 россияне купили 53,5 тысячи устройств на сумму 5,7 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на близкого к одному из крупных ритейлеров сообщил «Коммерсантъ».

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В материале отметили, что новые телефоны продаются в России вдвое лучше по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов на это повлиял фактор отложенного спроса — вышедший ранее iPhone 12 не сильно отличался от предыдущей серии, и многие лояльные марке потребители решили сэкономить, пропустив год и купив сразу 13-й.

В пресс-службе «Вымпелкома» сообщили, что прирост продаж в первую неделю новых моделей в рознице составил 72% в штуках относительно прошлого года. При этом гендиректор «МегаФон Ритейла» Владимир Скурихин уточнил, что в 70% случаев потребители приобретали версии Pro и Pro Max.

Потраченная россиянами на покупки iPhone сумма за первую неделю продаж оказалась равна бюджету Великого Новгорода на 2020 год и плановые 2021 и 2022, согласно материалу в REGNUM.

Авторы статьи ранее писали, что расходы городской казны составляют 5,734 миллиарда рублей ежегодно.