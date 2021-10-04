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Россияне за неделю потратили на покупку iPhone 13 годовой бюджет Великого Новгорода

Елена Прошина
1 час назад

С начала старта продаж iPhone 13 россияне купили 53,5 тысячи устройств на сумму 5,7 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на близкого к одному из крупных ритейлеров сообщил «Коммерсантъ».

Россияне за неделю потратили на покупку iPhone 13 годовой бюджет Великого Новгорода
Фото: EPAEPA

В материале отметили, что новые телефоны продаются в России вдвое лучше по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов на это повлиял фактор отложенного спроса — вышедший ранее iPhone 12 не сильно отличался от предыдущей серии, и многие лояльные марке потребители решили сэкономить, пропустив год и купив сразу 13-й.

В пресс-службе «Вымпелкома» сообщили, что прирост продаж в первую неделю новых моделей в рознице составил 72% в штуках относительно прошлого года. При этом гендиректор «МегаФон Ритейла» Владимир Скурихин уточнил, что в 70% случаев потребители приобретали версии Pro и Pro Max.

Потраченная россиянами на покупки iPhone сумма за первую неделю продаж оказалась равна бюджету Великого Новгорода на 2020 год и плановые 2021 и 2022, согласно материалу в REGNUM.

Авторы статьи ранее писали, что расходы городской казны составляют 5,734 миллиарда рублей ежегодно.

Напомним, что новые модели iPhone 13 поступили в продажу в России 24 сентября.

Личный счет,Владимир Скурихин,Вымпелком,ИА REGNUM,
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