Россиян предостерегли от покупки подешевевшего евро

Наступающий год не принесет европейской валюте заметного укрепления позиций. Таким мнением с "Рамблером" поделилась главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.
"Мне кажется, что наступающий год будет годом сильного доллара, а не сильного евро. В паре евро-доллар я ожидаю интервал 1,10-1,15, не думаю, что произойдет возврат к 1,20. По Европе сейчас видно, что у них меньше потенциал повышения процентной ставки по сравнению с США. Рынки сейчас настроены на ожидание роста долларовых ставок"
Весомой причиной, способной ослабить позиции европейской валюты, Орлова считает период выборов в Германии и Франции. Смена политического ландшафта в двух главных экономиках континента вносит некоторую неопределенность в планы инвесторов.
"В Европе сейчас меняется политический расклад. Прошли выборы в Германии, и коалиция там еще не сформирована. В следующем году нас ждут президентские выборы во Франции. Политический фактор может негативно сказаться на курсе"
В целом, аналитик считает, что сейчас наступило благоприятное время для увеличения валютной корзины, так как рубль заметно укрепился на фоне высоких цен на энергоресурсы.
"В целом, можно увеличивать валютные позиции - у рубля крепкий фон - цены на газ высокие, цены на нефть растут. Но я думаю, что с конца года глобальные рынки будут больше внимания уделять теме повышения ключевой ставки. И поскольку наш ЦБ ее уже поднял, может возникнуть опасение, что у него будет ограниченная возможность защищать валюту, если будет отток капитала, связанный с ростом долларовых ставок"
Курс Евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года. Растет рубль и к доллару - на 16:30 мск курс американской валюты составлял 72,46 руб.
Тем временем, рекорды бьют цены на газ на европейском рынке, достигнувшие 1360 долл. за тыс. кубометров. А стоимость нефти марки Brent впервые с 10 октября 2018 года превысила 83 доллара за баррель.