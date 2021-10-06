Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Министерство труда России разработало изменения в Трудовой кодекс, которые уточняют нормы понятия рабочего времени. Об этом сообщает «Российская газета».
Например, в статье 91 ТК РФ установлена продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Теперь предлагается внести дополнение в понятие «нормальная продолжительность рабочего времени»
«Это восемь часов ежедневной работы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими нормативными правовыми актами», – пояснил доктор юридических наук Иван Соловьев.
В статье 120 ТК РФ хотят уточнить расчет числа дней отпуска за один месяц. Если сейчас продолжительность исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается, то в дальнейшем она будет делиться на 12 месяцев.
Согласно статье 127 ТК РФ, работнику при увольнении должны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска. Нововведения предполагают денежную компенсацию в размере среднего заработка за срок полного отпуска работнику, который проработал в году не меньше 11 месяцев.
«В остальных случаях работник получает пропорциональную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска», – уточнил юрист.
Ранее Иван Соловьев заявил, что в России существует несколько законных способов получить дополнительные выходные и даже устроить мини-отпуск. Чтобы устроить небольшой отпуск на законном основании, работник может, например, взять несколько дней от ежегодного отпуска до, между или сразу после праздничных дней. Таким образом можно законно отдохнуть неделю – с воскресенья по воскресенье. Еще один способ – сдать кровь. Согласно ст. 166 ТК и с. 22 Федерального законе «О донорстве крови и ее компонентов» после каждого дня сдачи крови работнику предоставляют дополнительный день отдыха.