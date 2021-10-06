Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Министерство труда России разработало изменения в Трудовой кодекс, которые уточняют нормы понятия рабочего времени. Об этом сообщает «Российская газета».

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Например, в статье 91 ТК РФ установлена продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Теперь предлагается внести дополнение в понятие «нормальная продолжительность рабочего времени»

«Это восемь часов ежедневной работы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими нормативными правовыми актами», – пояснил доктор юридических наук Иван Соловьев.

В статье 120 ТК РФ хотят уточнить расчет числа дней отпуска за один месяц. Если сейчас продолжительность исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается, то в дальнейшем она будет делиться на 12 месяцев.

Согласно статье 127 ТК РФ, работнику при увольнении должны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска. Нововведения предполагают денежную компенсацию в размере среднего заработка за срок полного отпуска работнику, который проработал в году не меньше 11 месяцев.

«В остальных случаях работник получает пропорциональную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска», – уточнил юрист.