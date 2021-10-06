Россияне увеличили траты на фастфуд

Средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда за 9 месяцев с начала 2021 года вырос на 25,5%, составив 394 рубля. В прошлом году средний чек доходил до 314 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стоимость бургера в России по итогам девяти месяцев увеличилась на 10,4% в годовом выражении, до 311 рублей. Картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей.

Средняя стоимость газированных напитков (0,4 литра) выросла на 5% — до 72,3 рубля.

Также отмечается, что в общей структуре онлайн-продаж фастфуда доля бургеров и гамбургеров снизилась с 74,1% до 61,1%, а продажи картошки фри выросли с 18,96% до 24,2%.