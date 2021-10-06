Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 82.19
Войти в почту

Россияне увеличили траты на фастфуд

Лера Букина
1 час назад

Средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда за 9 месяцев с начала 2021 года вырос на 25,5%, составив 394 рубля. В прошлом году средний чек доходил до 314 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.ru.

Россияне увеличили траты на фастфуд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость бургера в России по итогам девяти месяцев увеличилась на 10,4% в годовом выражении, до 311 рублей. Картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей.

Средняя стоимость газированных напитков (0,4 литра) выросла на 5% — до 72,3 рубля.

Также отмечается, что в общей структуре онлайн-продаж фастфуда доля бургеров и гамбургеров снизилась с 74,1% до 61,1%, а продажи картошки фри выросли с 18,96% до 24,2%.

Ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания Минфин объяснил перегревом потребительского рынка. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики ведомства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Данное определение по отношению к сложившейся в 2021 году ситуации на потребительском рынке используется впервые.

Личный счет,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители