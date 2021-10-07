Эксперт назвал лучшее время для оформления кредита

Оформлять кредит лучше под конец месяца/квартала/полугодия/года. В это время банки закрывают отчетный период и стремятся увеличить количество продаж, поэтому для новых клиентов могут сделать скидку. Возможно, удастся получить дополнительные бонусы или немного снизить проценты по кредиту или кредитной карте. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах», — подчеркнул эксперт.

Коган отметил, что предельная долговая нагрузка по всем кредитным выплатам ни в коем случае не должна превышать 50% от свободных средств домохозяйства. Он привел в пример ситуацию с зарплатой в 100 тысяч рублей: если аренда квартиры стоит 30 тысяч, то выплаты по долгам не должны превышать 35 тысяч.

По словам эксперта, на ипотеку не стоит тратить более чем 30% семейного дохода, на автокредиты – 20%, беззалоговые кредиты – 10-15%.

«К тому же финансовая подушка, которая в том или ином виде обязана быть, должна включать в себя уже не только расходы на несколько месяцев – в нее нужно включить и оплаты кредитов, как минимум процентной части», — подчеркнул финансист.