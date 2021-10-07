Раскрыт ежедневный доход самозанятых

Ежедневно самозанятые получают более 1,4 млрд, а средний размер их чека равен 1330 рублям. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной налоговой службе.

Фото: ТАСС ТАСС

«С начала 2019 по конец сентября 2021 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 620 млрд рублей», — заявили в ФНС.

В Минфине подчеркнули, что размер уплаченного самозанятыми налога к началу октября достиг более 20,4 млрд рублей. Более 45 тысяч несовершеннолетних получили данный статус, однако большая часть участников проекта - возрастная группа 30–40 лет.

К 2024 году число работающих на себя составит более 5 млн, а к 2030-му может увеличиться до 10–11 млн, прогнозирует Минтруд.

«Необходимо также учитывать, что для многих граждан самозанятость — это дополнительный источник повышения доходов. Поэтому приоритетный вариант предоставления социальных гарантий — страховой и на добровольных принципах», — подчеркнули в министерстве.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов заявил, что 10 млн самозанятых к 2030 году означают фактическую ликвидацию теневого сектора в стране, а 5 млн к 2024-му — его сокращение более чем на треть за три года.

В России налог на профессиональный доход в качестве эксперимента применяют с 2019 года. Он предполагает, что граждане, оказывающие платные услуги или продающие продукцию собственного производства, обязаны перечислять в бюджет 4% от размера дохода, полученного с физлиц, и 6% — от компаний и индивидуальных предпринимателей.