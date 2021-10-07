Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 80.02
Войти в почту

Раскрыт ежедневный доход самозанятых

Лера Букина
48 минут назад

Ежедневно самозанятые получают более 1,4 млрд, а средний размер их чека равен 1330 рублям. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной налоговой службе.

Раскрыт ежедневный доход самозанятых
Фото: ТАССТАСС

«С начала 2019 по конец сентября 2021 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 620 млрд рублей», — заявили в ФНС.

В Минфине подчеркнули, что размер уплаченного самозанятыми налога к началу октября достиг более 20,4 млрд рублей. Более 45 тысяч несовершеннолетних получили данный статус, однако большая часть участников проекта - возрастная группа 30–40 лет.

К 2024 году число работающих на себя составит более 5 млн, а к 2030-му может увеличиться до 10–11 млн, прогнозирует Минтруд.

«Необходимо также учитывать, что для многих граждан самозанятость — это дополнительный источник повышения доходов. Поэтому приоритетный вариант предоставления социальных гарантий — страховой и на добровольных принципах», — подчеркнули в министерстве.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов заявил, что 10 млн самозанятых к 2030 году означают фактическую ликвидацию теневого сектора в стране, а 5 млн к 2024-му — его сокращение более чем на треть за три года.

В России налог на профессиональный доход в качестве эксперимента применяют с 2019 года. Он предполагает, что граждане, оказывающие платные услуги или продающие продукцию собственного производства, обязаны перечислять в бюджет 4% от размера дохода, полученного с физлиц, и 6% — от компаний и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что у самозанятых появится возможность получать платежи через систему быстрых платежей (СБП).

Личный счет,Федеральная налоговая служба,Минтруд,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители