ЦБ отозвал лицензию у Орбанка

В российских городах случился транспортный коллапс, после того как Центробанк отозвал лицензию у Орбанка. В Липецке массово вышли из строя терминалы безналичной оплаты проезда в городском транспорте, а в Петербурге Орбанк был частью системы платной парковки. Одновременно с этим оплата по карте стала недоступна в Воронеже, но там проблемы случились из-за сбоя на базовой станции сотового оператора. Центробанк отозвал лицензию у Орбанка 8 октября. Регулятор заявил, что банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», а также документы самого ЦБ. Также Орбанк уличили в нарушении норм противодействия отмыванию и финансированию терроризма. Отзыв лицензии затронул и Санкт-Петербург: кредитная организация по договору с Городским центром управления парковками принимала платежи за пользование платным паркингом и перечисляла деньги в Петербургское казначейство. Из-за случившегося в Смольном решили сделать парковки временно бесплатными. Из-за сбоя в общественном транспорте Липецка власти извинились перед пассажирами и напомнили, что в городе действуют альтернативные способы оплаты проезда: банковская карта, электронные платежи, транспортная карта нового образца, наличные. Управление транспорта Воронежа также принесло местным жителям извинения за неудобства и попросило на время устранения сбоя оплачивать проезд наличными. Ранее «Секрет фирмы» расспросил экспертов и выяснил , что делать, если в заведении или транспорте с вас требуют оплату наличкой, и законно ли это. Фото: Pixabay, Pixabay License