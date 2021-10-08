Кому в Москве готовы платить до ₽500 тысяч в месяц

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве в октябре стали специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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Первому кандидату готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц, второму – до 400 тысяч рублей, от него требуется трехлетний опыт работы.

«Доход до 300 тысяч рублей доступен няне, которой предстоит ухаживать за шестилетней девочкой. От соискательницы требуется опыт работы в семьях не менее трех лет и открытая виза в США, а также активная жизненная позиция», — отмечают авторы исследования.

На 270 тысяч или менее может претендовать руководитель закупок. Среди требований к кандидату - стаж в аналогичной сфере не менее пяти лет. Сотруднику будет необходимо поддерживать нормативный запас сырья и комплектующих, анализировать товародвижение на складе, рассчитывать рентабельность по продукту и осуществлять оперативное управление отделом.

Учителю математики, который преподает на иностранном языке, в международной школе готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется высшее профильное образование, опыт работы не менее трех лет и грамотно поставленная речь, а также знание английского языка на высоком уровне. Такая же сумма предлагается сервисному инженеру в ремонтной компании. Среди требований к соискателю - обучаемость, трудолюбие и навыки работы с инструментом. Также отмечается, что работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта.