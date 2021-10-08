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Россиянам напомнили о налоговых льготах

Вероника Полынина
38 минут назад

В Госдуме рассказали, какие категории граждан имеют право на федеральные льготы по налогу на имущество и земельному налогу.

Россиянам напомнили о налоговых льготах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимость за 2020 год. В этот список входят налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которыми владели граждане в 2020 году.

В Налоговом кодексе РФ закреплен перечень граждан, имеющих право на федеральные льготы по имущественным налогам.

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Например, для многодетных родителей база по налогу на имущество уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи также могут получить вычет в размере шести соток при определении налоговой базы по земельному налогу.

Пенсионеры могут не платить налог на имущество за квартиру, комнату или дом. Освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида, например, одну квартиру или один дом.

Помимо льготы в виде освобождения от налога на имущество пенсионеры имеют право на вычет по этому налогу. Он применяется для всех объектов автоматически. Например, при начислении налога за каждую квартиру из общей площади вычитают 20 квадратных метров, за каждый дом - 50 квадратных метров.

В Госдуме напомнили, что региональные и местные органы власти также могут устанавливать дополнительные налоговые льготы.

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