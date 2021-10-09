Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать кредит

Финансовый консультант Ольга Трофименко рассказала, что в году есть два периода, когда заемщик имеет возможность получить кредит в банке на максимально выгодных условиях. Ее слова приводит радио Sputnik.
«Летом люди меньше заинтересованы в кредитах. Поэтому летом условия по кредитам иногда даже на порядок лучше, чем осенью и зимой. Также перед самым Новым годом большинство банков дают самые выгодные условия по кредитам, так как заканчивается календарный год и надо отчитываться за количество выданных кредитов», — сказала Трофименко.
Эти два «кредитных сезона» она считает наиболее благоприятными для заемщиков. По ее словам это касается почти 90% банков.
Напомним, что в начале сентября этого года российский Центробанк нарастил ключевую ставку до 6,75%. Такая денежно-кредитная политика регулятора направлена на возвращение инфляции к уровню 4% в год. В данный момент экономисты отмечают, что текущая инфляция в России фиксируется на уровнях, превышающих 7%.