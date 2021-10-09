Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать кредит

«Летом люди меньше заинтересованы в кредитах. Поэтому летом условия по кредитам иногда даже на порядок лучше, чем осенью и зимой. Также перед самым Новым годом большинство банков дают самые выгодные условия по кредитам, так как заканчивается календарный год и надо отчитываться за количество выданных кредитов», — сказала Трофименко.