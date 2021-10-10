Нужно ли платить за остывшие батареи?

Если температура горячей воды меньше 40 градусов, оплате она подлежит по тарифу для холодной воды, а если тепло не поступало в батареи отопления больше суток за месяц, плату должны уменьшить на 0,15 процента за каждый час перерыва. Потребителю для этого следует сообщить о неполадке и, если понадобится, принять специалиста, который придёт с проверкой. Если же после этого плату не изменят, можно воспользоваться несколькими способами, чтобы добиться перерасчёта.

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Оставить без тепла и света могут максимум на 24 часа

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Правилами, которые Правительство утвердило в 2011 году, установлены требования к каждой коммунальной услуге. Так, отопление могут отключать, чтобы устранить какие-то неполадки, максимум на 24 часа в течение месяца. Если в доме очень холодно, установленный нормативами срок и того меньше, например при температуре воздуха 8-10 градусов он составляет четыре часа, а 10-12 градусов — восемь часов. За каждый час просрочки плату за расчётный период должны снизить на 0,15 процента. Допустим, если батареи были холодными на двадцать часов больше допустимого срока, сумма в платёжке должна стать меньше на три процента.

Те же расчёты применяют, когда приборы отопления греют едва или, наоборот, слишком сильно. Помещения должны прогреваться до 18 градусов, угловые комнаты — до 20. В особо морозных районах температуру могут повысить до 22 градусов. Правила допускают небольшие погрешности. Превысить норму могут максимум на четыре градуса, а снизить — на три, да и то только с полуночи до пяти утра.

В электроснабжении максимальный перерыв — два часа, если на станции есть запасной источник питания, и 24 часа, если его нет. А газ могут отключать на четыре часа в течение месяца. Если коммунальщики не смогли уложиться в эти нормативы, плату должны также снизить на 0,15 процента.

Подача воды не должна останавливаться больше чем на четыре часа, а всего за месяц её могут перекрывать максимум на восемь часов. За каждый час просрочки плату снижают на те же 0,15 процента. Ежегодное отключение горячей воды для профилактических целей в расчёт не берётся. Также срок могут продлить в случае аварии. При этом по закону, если проблему не ликвидируют достаточно быстро, местные власти должны обеспечить людей питьём, в том числе с помощью подвоза питья, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

На перерасчёт можно рассчитывать, если вода из горячего крана течёт, но её трудно назвать горячей. В идеале в месте водоразбора она должна быть 60-75 градусов. Допускаются небольшие отклонения — ночью на пять градусов, днём на три. За каждый градус, выбивающийся из этих параметров, плату должны снизить на 0,1 процента. Но если температура воды ниже 40 градусов тепла, её должны посчитать по тарифу для холодной.

Также специальными СанПиНами установлены требования к составу питьевой воды центрального снабжения. Например, на ней не должно быть поверхностной плёнки, а также возбудителей кишечных инфекций и личинок паразитов. Максимальная жёсткость воды должна быть не больше семи миллиграмм-эквивалентов на литр. Если какое-то время из крана течёт некачественная вода, из платёжки должны вычеркнуть стоимость услуги за соответствующий период, а если вода стала опасной для здоровья, её обязаны перекрыть, пока не устранят нарушения.

Не забыть зафиксировать

Чтобы плату пересчитали, необходимо документально зафиксировать проблему. Для этого нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или, если жильцы заключили прямой договор с организацией, поставляющей ресурсы, в её службу. Узнать, какая компания управляет домом, можно на портале ГИС ЖКХ. Для этого следует зайти в раздел «Реестры», выбрать «Реестр объектов жилищного фонда» и ввести адрес своего дома. В Москве можно позвонить в единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53 или оставить заявку через сервис «Вызов мастера» на mos.ru.

Дальше вариантов развития событий может быть два. Если в диспетчерской уже знают о причине неисправности, сотрудник сообщит об этом и сделает пометку в журнале регистрации сообщений. Заявителю должны сообщить ФИО человека, принявшего сообщение, номер и время регистрации заявки. Это важно, чтобы начать отсчитывать время оказания услуги ненадлежащего качества. Если же о проблеме ничего не известно, оператор назначит проверку.

Специалист, пришедший проверять водопровод или отопление, обязан составить акт проверки. Там указывают дату и время визита, время, когда возникла проблема, методы, которые используют для измерений, и выводы, есть ли нарушение и какие параметры качества отклоняются от нормы. Если человек не согласен с решением, он может инициировать дополнительную экспертизу. Каждому из заинтересованных лиц выдают по экземпляру акта. Если сотрудник не пришёл, акт проверки могут подписать два потребителя услуг и председатель дома, товарищества или кооператива.

Автоматом, но не всегда

По идее, перерасчёт должны делать автоматически: зафиксировали нарушение — снизили плату для потребителя, который из-за него пострадал. Если требование проигнорировали, есть возможность добиться справедливости. Самое главное — сразу же обратиться в управляющую компанию, подтвердила заместитель председателя Комитета Госдумы VII созыва по контролю и Регламенту Наталья Костенко. Без этого не получится доказать, что перерыв в подаче воды, тепла или электроэнергии действительно был. Затем стоит дождаться счёта за коммунальные услуги и проверить, снизили ли плату за некачественные услуги. Если этого не произошло, можно подавать жалобы в надзорные органы.

«Есть такой лайфхак — написать сразу во все возможные инстанции. Начать можно с жалобы в управляющую компанию, которая должна ответить в течение 30 дней. Если не ответили или прислали отписку, стоит обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу, которая контролирует тарифы. Если и это не подействовало, можно ещё подкрепить заявления жалобой в прокуратуру, которая должна следить, чтобы все ведомства соблюдали закон», — сказала депутат «Парламентской газете». Обращения в госорганы можно отправить в электронном виде, заполнив специальные формы на их сайтах.

В судебной практике есть случаи, которые доказывают, что обращения помогают добиться снижения платы за некачественные коммунальные услуги. Так, житель Волгограда в 2018 году пожаловался в жилинспекцию города на управляющую компанию, которая не сделала перерасчёт платы за отопление, несмотря на то, что были перебои в работе. Инспекция выдала предписание снизить сумму платежа. Управляющая компания попыталась обжаловать решение в суде, но ни арбитраж, ни апелляционная инстанция её не поддержали.