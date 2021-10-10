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В Госдуме предложили поднять пенсии до уровня зарплат

Газета.Ru
1 час назад

Депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что размер пенсий в России должен приближаться к уровню получаемых зарплат. Об этом сообщает URA.RU.

В Госдуме предложили поднять пенсии до уровня зарплат
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутат подчеркнул, что в таком случае необходимо создать продуманную систему мер, которая предоставила бы возможность получать гражданам достойную пенсию. В текущей ситуации для многих россиян "она позволяет желать лучшего".

По словам Аксакова, у пенсионеров должно быть право работать и не терять выплат от государства. "Неиндексация пенсий для работающих пенсионеров — это неправильное решение. Оно неправильное не с точки зрения экономики. Все отрасли имеют большой дефицит кадров. Пенсионеры, которые накопили большой жизненный и профессиональный опыт, могли бы его применить. Они не идут работать потому, что пенсии из-за этого не индексируются", — подчеркнул Аксаков.

Ранее в Пенсионном фонде России указали на самый простой и быстрый способ оформить пенсию — обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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