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Россиян предупредили о возможном росте цен на парфюмерию

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о возможном росте цен на парфюмерию. Об этом сообщает агенство «Прайм».

Россиян предупредили о возможном росте цен на парфюмерию
Фото: Максим Богодвид / РИА НовостиМаксим Богодвид / РИА Новости

Экономист отметила, что цены на духи из Европы могут вырасти более чем на 50 процентов. По ее словам, это произойдет в случае, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров из Европы.

«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», — сказала она.

Долгова допустила, что рост цен в магазинах будет даже больше, чем размер пошлины, так как цены включают еще издержки оптовых посредников, а также надбавку розничных продавцов. Кроме того, учитывается уровень спроса.

Ранее сообщалось, что к концу года самый резкий рост цен будет зафиксирован в категории непродовольственных товаров. Как прогнозирует россиянам Минэкономразвития, наибольший рост цен будет зафиксирован в категории «непродовольственные товары» — он составит 7,2 процента к декабрю 2021 года. К ним относятся бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.

Личный счет,Минэкономразвития,
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