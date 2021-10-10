Россиян предупредили о возможном росте цен на парфюмерию

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о возможном росте цен на парфюмерию. Об этом сообщает агенство «Прайм».

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Экономист отметила, что цены на духи из Европы могут вырасти более чем на 50 процентов. По ее словам, это произойдет в случае, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров из Европы.

«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», — сказала она.

Долгова допустила, что рост цен в магазинах будет даже больше, чем размер пошлины, так как цены включают еще издержки оптовых посредников, а также надбавку розничных продавцов. Кроме того, учитывается уровень спроса.