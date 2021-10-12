Когда нужно срочно менять банковскую карту: 3 причины

Портал ИА DEITA.RU рассказал о случаях, когда стоит отказаться от привычной банковской карты и перейти на «пластик» новой кредитной организации. В первую очередь, поводом для срочной замены карты должна стать высокая комиссия за переводы.

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Портал подчеркнул, что нередко банки берут комиссию не только за переводы в другие организации, но и за отправку денег внутри самого банка.

Вторым поводом задуматься о замене карты DEITA.RU называет большую комиссию за снятие наличных и обслуживание «пластика».

«Может возникнуть опасная ситуация, когда использование карты будет становится не только не выгодным, но и затратным», - подчеркнул портал.

Третья причина - проблемы с кешбэком. Программы лояльности сейчас есть почти у всех банков, но не каждая программа приносит реальную выгоду.

Эксперты Frank RG ранее изучили условия более чем 900 карт российских банков и выяснили, что за последние два года начисления клиентам выросли на 30 процентов.

Как писал РБК, в Frank RG пришли к выводу, что в 2020 году банки завершили затянувшуюся на несколько лет «гонку кешбэков», когда они соревновались, предлагая клиентам выгодные варианты.

Для дебетовых карт многие банки ввели фиксированные кешбэки на все категории покупок и убрали повышенные категории. В программы кредитных карт банки стали привлекать клиентов сроком беспроцентного периода, а не кешбэком.