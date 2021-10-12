Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 82.87
Войти в почту

Названы выгодные направления для отдыха на ноябрьские праздники

Алиса Селезнёва
53 минуты назад

Самыми востребованными у россиян направлениями для отдыха на ноябрьских праздниках стали Турция и Египет. Россияне также выбирают черноморское побережье и Арабские Эмираты. Об этом со ссылкой на данные туроператоров пишут «Известия».

Названы выгодные направления для отдыха на ноябрьские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году праздники в честь Дня народного единства будут длиться четыре дня — с 4 по 7 ноября. В середине октября, по данным туроператоров, фиксируется пик продаж на эти даты.

Самыми популярными направлениями у туроператора Tui Россия на ноябрьские праздники стали Турция (41% бронирования), Египет (30%), ОАЭ (12%) и Россия (8%). У Tez Tour также востребованы Турция и Египет — в эти страны продано 30% и 47% туров соответственно. На третьем месте ОАЭ с долей в 16%, затем Мальдивы и Кипр.

«Спрос на отдых за границей в ноябре этого года выше примерно в полтора раза, чем в аналогичный период 2020-го года. При этом направления демонстрируют примерно одинаковую глубину продаж, что связано с намечающейся стабильностью по открытым странам», — рассказали в пресс-службе туроператора Tui Россия.

При этом туроператоры отмечают, что в ОАЭ и Египте наступил высокий сезон и цены на размещение растут. А в Турции и на черноморском побережье России можно отдохнуть дешевле, чем летом, примерно на 10–15%.

«На ноябрьские праздники преимущественно едут на Черное море — в Сочи и Крым, доля «морского» потока превышает 50%. Гостиницы Алтайского края почти полностью забронированы. Меньше, но тоже востребованы направления Северо-Запада — Петербург, Карелия, Калининград», - рассказал изданию вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее стало известно, что Турция отказалась признавать сертификаты о вакцинации, если туристы привились «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Им необходимо будет сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. Также Турция отказалась признавать сертификаты россиян, привившихся вакциной «Спутник Лайт». При этом туристы, сделавшие два компонента вакцины «Спутник V» смогут свободно въехать в страну.

Личный счет,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители