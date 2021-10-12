Названы выгодные направления для отдыха на ноябрьские праздники

Самыми востребованными у россиян направлениями для отдыха на ноябрьских праздниках стали Турция и Египет. Россияне также выбирают черноморское побережье и Арабские Эмираты. Об этом со ссылкой на данные туроператоров пишут «Известия».

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В этом году праздники в честь Дня народного единства будут длиться четыре дня — с 4 по 7 ноября. В середине октября, по данным туроператоров, фиксируется пик продаж на эти даты.

Самыми популярными направлениями у туроператора Tui Россия на ноябрьские праздники стали Турция (41% бронирования), Египет (30%), ОАЭ (12%) и Россия (8%). У Tez Tour также востребованы Турция и Египет — в эти страны продано 30% и 47% туров соответственно. На третьем месте ОАЭ с долей в 16%, затем Мальдивы и Кипр.

«Спрос на отдых за границей в ноябре этого года выше примерно в полтора раза, чем в аналогичный период 2020-го года. При этом направления демонстрируют примерно одинаковую глубину продаж, что связано с намечающейся стабильностью по открытым странам», — рассказали в пресс-службе туроператора Tui Россия.

При этом туроператоры отмечают, что в ОАЭ и Египте наступил высокий сезон и цены на размещение растут. А в Турции и на черноморском побережье России можно отдохнуть дешевле, чем летом, примерно на 10–15%.

«На ноябрьские праздники преимущественно едут на Черное море — в Сочи и Крым, доля «морского» потока превышает 50%. Гостиницы Алтайского края почти полностью забронированы. Меньше, но тоже востребованы направления Северо-Запада — Петербург, Карелия, Калининград», - рассказал изданию вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.