Ростуризм сообщил о незаконных требованиях турецких отелей

Некоторые отели Турции незаконно требуют плату с российских туристов, которые находятся на карантине, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова . Она подняла этот вопрос в ходе переговоров с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Об этом сообщает «Прайм».

«Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали», — сообщила Догузова.

«Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать, куда обращаться в экстренных случаях», — подчеркнула Догузова.

Ранее сообщалось, что Турция в начале сентября ужесточила правила въезда в страну для россиян. «Спутник V» стала единственной вакциной, с которой можно въехать в страну, не сдавая при этом ПЦР-тест. До этого турецкие власти признавали действие всех трех российских вакцин – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как заявило российское посольство, Анкара теперь пускает в страну только иностранцев, которые привиты препаратами, одобренными ВОЗ или самой Турцией.