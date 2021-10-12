Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.78
Войти в почту

В Москве увеличат зарплаты педагогам и медикам

Мослента
27 минут назад

Московские власти заявили о поднятии заработной платы педагогам, медикам, социальным работникам и другим сотрудникам бюджетной сферы. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

В Москве увеличат зарплаты педагогам и медикам
Фото: ТАССТАСС

Так, в 2022 году зарплату работникам указанных отраслей поднимут на 4,8 процента. Всего на выплаты медработникам в 2022 году предусмотрено более девяти миллиардов рублей.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в следующем году расходы на здравоохранение увеличатся на семь процентов. Также в столице будет повышен минимальный размер пенсии — с городской доплатой он составит 21 193 рубля в месяц.

Пенсии россиян вырастут в 2022 году

Ранее стало известно, что московские учителя в среднем зарабатывают около 117 тысяч рублей в месяц, а минимальная ставка — 78 тысяч.

Личный счет,Правительство Москвы,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители