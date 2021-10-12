В Москве увеличат зарплаты педагогам и медикам

Московские власти заявили о поднятии заработной платы педагогам, медикам, социальным работникам и другим сотрудникам бюджетной сферы. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

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Так, в 2022 году зарплату работникам указанных отраслей поднимут на 4,8 процента. Всего на выплаты медработникам в 2022 году предусмотрено более девяти миллиардов рублей.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в следующем году расходы на здравоохранение увеличатся на семь процентов. Также в столице будет повышен минимальный размер пенсии — с городской доплатой он составит 21 193 рубля в месяц.