Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Российские пенсионеры, имеющие неучтенный стаж работы в СССР, могут рассчитывать на увеличение выплат, проявив настойчивость. Об этом заявила Primpress пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

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По ее словам, нередко пожилые россияне сталкиваются с тем, что Пенсионный фонд не учел для них разное количество периодов трудового стажа времен СССР, при этом обращения остаются без положительного ответа. Эксперт призвала пенсионеров не сдаваться и добиваться справедливости, обращаясь в ПФР повторно.

«Немало сообщений от пенсионеров, которым удалось учесть трудовой/иной стаж времен СССР к пенсии, направляя письменное обращение в ГУ Пенсионного фонда РФ по региону. Это делается в том случае, если отделение фонда, где находится пенсионное дело пенсионера, отказывает в учете периодов к пенсии», – пояснила Киреева.

Ранее в ПФР напомнили, что с 1 января 2022 года смягчатся правила предоставления 25% надбавки к пенсии россиянам, имеющие большой стаж работы в селах. Сейчас у жителей сел есть право на фиксированную доплату при соблюдении трех условий: нужно иметь 30 и более лет стажа работы в сельском хозяйстве, жить в селе и не работать.