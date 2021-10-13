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Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Алиса Селезнёва
12 минут назад

Российские пенсионеры, имеющие неучтенный стаж работы в СССР, могут рассчитывать на увеличение выплат, проявив настойчивость. Об этом заявила Primpress пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, нередко пожилые россияне сталкиваются с тем, что Пенсионный фонд не учел для них разное количество периодов трудового стажа времен СССР, при этом обращения остаются без положительного ответа. Эксперт призвала пенсионеров не сдаваться и добиваться справедливости, обращаясь в ПФР повторно.

«Немало сообщений от пенсионеров, которым удалось учесть трудовой/иной стаж времен СССР к пенсии, направляя письменное обращение в ГУ Пенсионного фонда РФ по региону. Это делается в том случае, если отделение фонда, где находится пенсионное дело пенсионера, отказывает в учете периодов к пенсии», – пояснила Киреева.

Ранее в ПФР напомнили, что с 1 января 2022 года смягчатся правила предоставления 25% надбавки к пенсии россиянам, имеющие большой стаж работы в селах. Сейчас у жителей сел есть право на фиксированную доплату при соблюдении трех условий: нужно иметь 30 и более лет стажа работы в сельском хозяйстве, жить в селе и не работать.

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С начала следующего года требование, касающееся жизни в селе, перестанет действовать. Пенсионеры продолжат получать выплату, даже если переедут в город или если их сельское поселение станет городской территорией.

Личный счет,Анастасия Киреева,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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