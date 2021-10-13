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Аналитик назвал лучшую валюту для заработка в энергокризис

Лера Букина
52 минуты назад

В период энергокризиса наиболее привлекательной из всех валют, в том числе сырьевых, выглядит доллар США. Об этом агентству «Прайм» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Позиции «американца» укрепляют шансы на то, что из-за высокой инфляции 3 ноября ФРС объявит о сворачивании монетарных стимулов, отметил эксперт.

Аналитик назвал лучшую валюту для заработка в энергокризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

13 октября опубликуют данные по индексам потребительских цен в США. При превышении ожиданий опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС усилятся. Поэтому Бабин сомневается, что какая-то другая валюта, кроме доллара, сможет обезопасить вложения от ключевых рисков на долгосрочном горизонте.

«Сильное подорожание энергоносителей вызвано именно энергетическим кризисом, а не долгосрочными факторами повышения сырьевых цен, главным из которых является устойчивый рост экономики. Поэтому текущая тенденция на рынке энергоносителей не только относительно кратковременна, в первую очередь она пагубна как для экономических перспективы, так и для долгосрочного спроса на сырье», — подчеркивает Бабин.

Сырьевые валюты показывают слабый рост, отметил аналитик.

«Кроме того, подорожание энергоносителей лишь усиливает инфляцию, подталкивая центробанки к ужесточению монетарной политики, что также способно ударить по глобальной экономике и рынкам», — указал эксперт.

По его мнению, из-за высоких операционных издержек нет смысла вкладываться в менее ликвидные валюты, чем доллар и евро.

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Ранее Дмитрий Бабин заявил, что в случае ужесточения западными странами экономической политики и повышения ключевых ставок российская валюта может обвалиться до исторического минимума – 86 рублей за доллар.

Личный счет,Дмитрий Бабин,ФРС,
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