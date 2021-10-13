Россиянам стало сложнее получить кредит

В сентябре требования банков к потенциальным заемщикам ужесточились. Так, уровень одобрений розничных кредитов в сравнении с августом сократился на 1,7 п.п., до 35,8%, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Банки решили ужесточить подход по всем видам ссуд. Агентство зафиксировало сокращение доли удовлетворенных заявок на ипотеку в начале осени до 59,5% (-3,2 п.п к августу), на автокредиты — до 36,5% (-2,1 п.п.), на необеспеченные кредиты и кредитные карты — до 35,1% (-1,7 п.п.).

Видео дня

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает такую динамику с изменением риск-политики банков. По его мнению, это произошло из-за мер ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования. 1 июля ЦБ повысил макропруденциальные надбавки и тем самым вернул их на докризисный уровень. А 1 октября их повысили повторно.

«Изменение уровня одобрения в будущем будет во многом зависеть от динамики реально располагаемых доходов населения, поскольку при отсутствии адекватной динамики доходов количество клиентов с комфортным для банкиров уровнем риска будет снижаться», — считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Ужесточать риск-политику банки стали из-за роста процентных ставок на рынке, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По его мнению, высокие темпы роста необеспеченного потребкредитования останутся до конца года.

«На фоне растущей инфляции сохранится высокая потребительская активность — граждане будут предпочитать тратить доходы и сбережения, в том числе с привлечением заемных средств, опасаясь дальнейшего роста цен», — полагает Лопатин.

В банке «Хоум Кредит» прогнозируют «сдерживающее влияние на итоги четвертого квартала» на фоне надбавок и изменения ставок. В Райффайзенбанке ожидают замедления темпа кредитования в четвертом квартале из-за грядущего вступления в силу более жестких надбавок от ЦБ. В МТС-банке сомневаются, что рынок в четвертом квартале столкнется с существенными изменениями. Там считают, что кредитные организации будут стараться сохранить темпы выдач. В ПСБ не ждут замедления темпов выдачи потребительских кредитов до конца года. Восстановление потребительского спроса будет оказывать поддержку спросу на потребительские кредиты, полагают там.