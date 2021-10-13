Экономисты призвали удвоить пенсии россиян

Индексация пенсий в следующем году на фоне высокой инфляции не позволит поднять доход пожилых россиян и увеличить покупательскую способность этой категории населения. Об этом «Московскому комсомольцу» заявили экономисты.

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Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года страховые пенсии будут увеличены на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысятся на 7,7%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам с учетом повышения составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. Также с 2022 года начнутся выплаты накопительных пенсий для женщин 1967 года рождения. Их средний размер составит 2613 рублей.

При этом в России инфляция ускорилась до максимума за последние пять лет – 7,4% в годовом исчислении.

«Соотнося имеющиеся цифры, легко понять, что инфляция съест все будущее повышение социальных выплат. Сегодня в долларовом эквиваленте пенсии просели почти в два раза по сравнению с уровнем десятилетней давности, а покупательная способность еще больше, в результате на такие выплаты одинокому пенсионеру нереально прожить даже в течение двух недель», - отметил экономист Андрей Лобода.

По словам доктор экономических наук Игоря Николаев, не стоит надеяться на резкое замедление инфляции к концу года. При этом единовременные выплаты пенсионерам не решат проблему на системном уровне, уверен он.

Для улучшения ситуации, по словам экономистов, должен быть кардинально изменен подход к пенсионным выплатам, в том числе возвращена индексация пенсий и для работающих пожилых россиян.